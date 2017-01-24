У Стрию взяли під варту серійного злодія

Досудове розслідування триває

Як з’ясували працівники Стрийського відділу поліції, торік у червні чоловік викрав у місцевого мешканця мобільний телефон і гаманець. Скориставшись цим телефоном, зловмисник зняв із банківської картки потерпілого, що була у гаманці, понад 27 000 гривень.

«Наразі ми довели причетність 39-річного мешканця Дрогобича більш ніж до десяти кримінальних правопорушень. Переважно це крадіжки з автомобілів. Зловмисник – неодноразово судимий. Він приїжджав із Дрогобича до Стрия для скоєння злочинів», – розповів начальник Стрийського відділу поліції підполковник поліції Іван Малиш.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, зловмисникові оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Триває досудове розслідування.