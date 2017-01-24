У Соснівці чоловік отримав важкі опіки внаслідок пожежі

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області

23 січня об 11:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в м. Соснівка Червоноградської міської ради, по вул. 22 Січня, 6. Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

На місце події скерували пожежно-рятувальне відділення ДПРЧ-34 м. Соснівка. Прибувши на місце події, рятувальники оперативно приступили до ліквідації займання. Через щільне задимлення довелося працювати в апаратах захисту органів дихання.

Унаслідок пожежі отримав опіки голови та верхніх і нижніх кінцівок тулуба власник квартири 1940 року народження. Потерпілого у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення Червоноградської центральної міської лікарні.

Вогнеборці запобігли подальшому поширенню вогню й урятували від згорання квартиру. Пожежу локалізували о 12:08 та повністю ліквідували в складі ланки газодимозахисної служби о 12:26. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 4 кв. м.

До ліквідації пожежі залучили 4 вогнеборців та одиницю спецтехніки. Обставини пожежі та причину виникнення займання встановлюють.