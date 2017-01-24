У Львові відтворять бій за станцію Крути

У неділю, 29 січня, у Львові відзначатимуть 99-ту річницю подвигу Героїв Крут. Зокрема у парку “На валах” (вул. Винниченка) відбудеться театралізоване військово-історичне дійство “Бій за станцію Крути”.

Про це повідомили в департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації.

Організатори заходу – ГО “Товариство пошуку жертв війни “Пам’ять” та Львівська обласна державна адміністрація.

До перегляду динамічної реконструкції, приуроченої 99-й річниці героїчного бою під Крутами, запрошують усіх охочих.

Початок дійства о 14:00.