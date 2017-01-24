У Львові відрахований з вишу студент вистрибнув з четвертого поверху

Правоохоронці встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією «доведення до самогубства»

До Галицького відділу поліції 23 січня надійшло повідомлення від медиків про те, що бригадою швидкої допомоги доставлено в травмопункт  юнака. Хлопець упав із вікна багатоповерхівки на одній з вулиць Галицького району міста. У потерпілого діагностовано переломи обох ніг.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що близько 11.30 18-річний юнак вистрибнув з вікна четвертого поверху помешкання, яке винаймав разом з товаришами.

Потерпілим виявився колишній студент одного з університетів Львова. За його словами, дізнавшись про відрахування з навчального закладу, він викинувся з вікна.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Правоохоронці встановлюють обставини події, слідство триває.

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