У Львові відбудеться Перший «Форум відповідальних людей» (програма)

Протягом двох днів, 17-18 лютого, у Львові відбуватиметься Форум відповідальних людей

Організатори стверджують, що це унікальна молодіжна платформа для знайомства, комунікації, натхнення та започаткування спільних проектів для громадських активістів, волонтерів та відповідальних людей всієї України під гаслом «Мисли глобально – дій локально».

«Протягом двох днів форуму учасники зможуть обмінятися думками з непересічними спікерами та почерпнути натхнення від них. А також провести більш ніж 8 годин у лекціях і дискусіях, поділитися власним досвідом, ознайомитись з успішними громадськими проектами України та їх керівниками», – розповідають організатори.

Серед спікерів форуму: проректор з науково-педагогічної роботи УКУ та керівник Львівської бізнес школи Софія Опацька, заступник львівського міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, співзасновниця центру інноваційної освіти «Про.Світ» Лілія Боровець, директор Інституту лідерства та управління УКУ Наталія Бордун, співзасновник проекту «The Ukrainians» Тарас Прокопишин, скрипаль-віртуоз Олександ Божик.

Коротка програма Форуму відповідальних людей:

17.02. П’ятниця

Глобальні зміни у суспільстві через особисту відповідальність: відкриття форуму, панельна дискусія, робота у малих групах.

Учасники панельної дискусії: Софія Опацька (УКУ, ЛБШ), Василь Полуйко (ГО «Освіта дорослих»), Олександр Божик (музикант-віртуоз), Олександр Кобзарев (Інститут міста).

Модератор панельної дискусії – Олександр Доброєр (Європейський інститут соціальних комунікацій, м. Одеса).

18.02. Субота

Вплив громадянського суспільства на розвиток країни через локальні проекти. (Практики локальних проектів): панельна дискусія, презентація успішних локальних проектів, робота у малих групах, завершення форуму.

Учасники панельної дискусії: Андрій Москаленко (Львівська міська рада), Тарас Прокопишин (The Ukrainians), Іванна Діман (ЛОФ, проект «Будуємо Україну Разом» ), Лілія Боровець (Про.Світ), Олександр Горонді (Оселя).

Модератор панельної дискусії – Тарас Яценко (Твоє місто).

Щоб отримати можливість стати учасником Форуму відповідальних людей, слід зареєструватися через форму за посиланням – http://bit.ly/2kasmdn. Реєстрація триває до 7 лютого 2017 року. Про результати відбору учасників буде повідомлено до 12 лютого.

Форум відповідальних людей відбудеться у Патріаршому центрі УГКЦ у Львові (вул.Хуторівка 35,б).

Деталі на сайті форуму – forum-ugcc.org.

Організатор: Патріарша комісія у справах молоді УГКЦ, соціальна ініціатива «Хтось не зробить», Комісія у справах молоді ЛА УГКЦ.