У Львові стартувала система безготівкового розрахунку в електротранспорті

Сьогодні, 24 січня, у Львові відбулася презентація Проекту безготівкового розрахунку в електротранспорті Львова. Наразі такою можливістю мешканці і гості Львова можуть скористатися на трамвайному маршруті №8. Якщо ж ця послуга стане популярною серед львів’ян, її запровадять на інших трамвайних і тролейбусних маршрутах.

Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

«Сьогодні маємо гарну подію для наших мешканців. Львів стає першим містом України, де запроваджується безконтактний спосіб розрахунку в міському електротранспорті. Також паралельно рухаємося в напрямку запровадження електронного квитка в громадському транспорті та оновлення транспортних засобів нашого міста. Це ті пріоритетні завдання, які ставимо сьогодні перед собою», – розповів під час презентації мер Львова Андрій Садовий.

Щоб скористатися послугою, пасажирові потрібно буде завантажити на смартфон мобільний додаток Приват24 і зісканувати QR-код, що зображено на спеціальних стикерах у трамваї або на зупинці транспорту. Під час поїздки оплачений квиток потрібно буде «закомпостирувати» прямо в смартфоні та пред’явити контролеру.

За словами директор ЛКП «Львівелектротрас» Михайла Сидоровича, система безготівкового розрахунку діятиме паралельно з існуючим розрахунком через паперові квитки. Вона дасть можливість мобільно і швидко розраховуватися та не буде зловживань із повторним використанням закомпостируваних квитків.

«Проект безготівкового розрахунку в електротранспорті плануємо розширити. А саме, забезпечити можливість купувати місячний квиток з допомогою смартфона, можливість підзарядки мобільних телефонів у трамваях та забезпечити якісний WI-FI зв’язок», – розповів Михайло Сидорович.

Якщо проект гарно себе зарекомендує, то вже через кілька тижнів його планують запровадити на постійній основі на трамвайному маршруті №8 та на інших трамвайних і тролейбусних маршрутах Львова.