У Львові нетверезий водій не зумів утекти від патрульних (фото)

Патрульні наздогнали хмільного водія

Як повідомляє Патрульна поліція Львова, сьогодні близько опівночі на вулиці Богдана Хмельницького патрульні помітили автомобіль Citroen Berlingo, який зупинився у лівій смузі орієнтовно на 15 секунд, перекривши проїзд іншим учасникам дорожнього руху. Інспектори зупинили автомобіль, водій одразу вийшов з нього до патрульних. Полісмени з’ясували, що водій перебуває з очевидними ознаками стану алкогольного сп’яніння.

Інспектори попросили у громадянина передати їм документи, на що він повідомив, що документи у салоні автомобіля, та попрямував до нього. Проте замість того, щоб шукати документи, він швидко рушив із місця та намагався втекти, аби уникнути відповідальності. Патрульні за лічені секунди наздогнали порушника. Оскільки громадянин не реагував на спеціальні сигнали, вони заблокували йому рух на вулиці Мідній завдяки ще одному екіпажу. 45-річного чоловіка затримали та доставили до Шевченківського відділу поліції, де на нього склали протоколи за керування автомобілем напідпитку та за невиконання вимоги про зупинку. Він відмовився проходити тест на стан алкогольного сп’яніння.