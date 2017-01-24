У Львові буде виставка евритмічних малюнків Віталіни Маслової «Після Руху»

Виставку відкриють у галереї АRС by YMCA (Наливайка 12) 29 січня

Під час виставки глядачі зможуть збагатити свій досвід у сфері сучасного мистецтва, а також стати співтворцями – заплановано серію майстерень та евритмічних показів, на які запрошують усіх охочих.

Виставка триватиме до 25 лютого. Упродовж цього часу у рамках виставки відбудеться низка тематичних заходів, показів і майстер-класів.

«Що лишає за собою рух? Ми звикли дивитися на рухи людського тіла прагматично, з позиції отримання результату: рух наших ніг долає відстань, рухи рук створюють корисні об’єкти. Але існує ще й мистецтво руху. Звичний нам танець – інтуїтивний, але що буде, якщо рух пронизаний усвідомленням та прагненням до істини? Саме таким є рух у евритмічному мистецтві, враження від якого художниця зафіксувала у своїх творах», – зазначають організатори виставки

29.01. о 19.00 – Початок. Презентація та урочисте відкриття виставки. Евритмічний перфоманс. Евритмічний виступ (Надія Дягилева (м.Київ). Перегляд фільму про евритмію. Запрошуються діячі культури, мистецтвознавці, журналісти та всі, хто цікавиться синтезом мистецтв та сучасним мистецтвом.

3.02. 17:00-18:30 – Після руху. Майстерня Віталіни Маслової. Майстер-клас з динамічного малюнку. Запрошуються всі бажаючі. Вартість майстер-класу – 150 грн з особи. В вартість входять матеріали.

5.02 12:00-13:00, 15:00-16:00 — Майстерня руху. Евритмічний майстер-клас. Ольга Беш. Запрошуються всі бажаючі. Вартість майстер-класу – 70 грн. з особи.

12.02 12:00-13:00, 15:00-16:00 – Майстерня руху. Евритмічний майстер-клас. Ольга Беш. Запрошуються всі бажаючі. Вартість майстер-класу – 70 грн. з особи.

Розклад майстер-класів може бути доповнено або змінено. За оновленнями можна стежити на сторінці події у Facebook https://www.facebook.com/events/1785866341666544/

Довідка. Віталіна Маслова – митець, педагог, художній терапевт. Викладала образотворче мистецтво та історію мистецтв в вальдорфських школах України (2000-2013 рр), також проводила заняття терапією мистецтвом, викладала дорослим на семінарах, вела гуртки для дітей та дорослих. Після трагічних подій лютого на Майдані вирішила присвятити себе роботі з бойовою травмою методами антропософії, в результаті чого винайшла власний терапевтичний метод – «творчу реабілітацію», організувала БО МБФ «Творча Криївка», яка вже майже три роки допомагає тим, хто постраждав внаслідок бойових дій.