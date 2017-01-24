У Львівській облраді провели співбесіди з потенційними експертами з оцінювання мікропроектів у 2017 році

У Львівській обласній раді відбулися співбесіди з претендентами до складу Експертних комісій, які оцінюватимуть у цьому році мікропроекти місцевого розвитку.

Засідання відповідної комісії відбулося у вівторок, 24 січня, повідомляє прес-служба ЛОР.

З 41 претендента, які зголосилися оцінювати мікропроекти, комісія обрала 24. Відтак їх рекомендуватимуть Конкурсній раді для затвердження. Опісля відбудеться жеребкування для визначення пріоритетів, які оцінюватиме той чи інший експерт. Впродовж лютого розпочинається безпосередньо робота над поданими проектами.

Як зауважила перший заступник голови Львівської обласної ради Парасковія Дворянин, процес відбору експертів, як і сам конкурс мікропроектів, має бути максимально прозорим та публічним. «Комісія керувалася такими критеріями – відсутність конфлікту інтересів, обізнаність з програмою і положенням конкурсу мікропроектів, досвід в оцінюванні проектів, програмного менеджменту та розуміння основ місцевого самоврядування, – пояснила Парасковія Дворянин. – Цього року проекти оцінювати будуть не два, а три експерти, щоб не було розбіжностей в балах. Їх робота буде оплачуватися».

«Наше завдання зробити так, щоб конкурс мікропроектів місцевого розвитку досягнув рівня, який є в проектах та програмах Європейського Союзу. Цього року ми вперше ввели процедуру електронної реєстрації заявок, та вперше провели публічне обговорення кандидатур до складу експертних комісій. Це не межа, ми і надалі працюватимемо над удосконалення умов конкурсу», – зазначив начальник відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку облради Іван Собко.

Нагадаємо, у Львівській обласній раді зареєстровано 1303 заявки на участь у цьогорічному обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку. Найбільшу кількість заявок подали Сокальський, Жовківський та Яворівський райони, місто Дрогобич, найменше – Дрогобицький, Радехівський та Перемишлянський райони та місто Моршин. За пріоритетами конкурсанти найбільше заявок подали на освітню галузь – 490, інші пріоритети – 206, вуличне освітлення – 186, Народні доми – 178, ДНЗ – 138 та заклади охорони здоров’я – 105.