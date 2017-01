У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на премію “Оскар”

89-та церемонія вручення премії “Оскар” відбудеться 26 лютого в Dolby Theatre в Голлівуді, Лос-Анджелес

Академія кінематографічних мистецтв США (AMPAS) сьогодні, 24 січня, оголосила перелік номінантів на премію “Оскар” 2017 року. Рекордну кількість номінацій – 14 – здобув мюзикл “Ла-Ла Ленд” (La La Land).

Найкращі фільми

“Ла-Ла Ленд” претендує на найпрестижнішу кінопремію світу в головній номінації “Найкращий фільм”. Мюзикл також номінований у номінаціях “Найкращий сценарій”, “Найкращий монтаж”, “Найкращий саундтрек” та інших. Раніше ця стрічка зібрала більшість нагород на церемонії вручення премії “Золотий глобус”.

Сцена з фільму “La la Land”

На премію в номінації “Найкращий фільм” також претендують стрічки “Місячне сяйво” (Moonlight), “Прибуття” (Arrival), “Манчестер біля моря” (Manchester by the Sea), “Будь-якою ціною” (Hell or High Water), “Лев” (Lion), “Огорожі” (Fences), “Приховані фігури” (Hidden Figures) та “З міркувань совісті” (Hacksaw Ridge).

У номінації “Найкращий документальний фільм” конкуруватимуть “Море в вогні” (Fire at Sea), “Я не твій негр” (I Am Not Your Negro), “Анімоване життя” (Life, Animated), “O.J.: Зроблено в Америці” (O.J.: Made in America), “Тринадцятий” (13th).

На звання “Найкращий анімаційний фільм” претендують “Кубо. Легенда про самурая” (Kubo and the Two Strings), “Моана” (Moana), “Моє життя як цуккіні” (My Life as a Zucchinі), “Червона черепаха” (The Red Turtle) та “Зоотопія” (Zootopia).

За премію в номінації “Найкращий фільм іноземною мовою” боротимуться “Моя земля” (Land of Mine, Данія), “Чоловік на ім’я Уве” (A Man Called Ove, Швеція), “Продавець” (The Salesman, Іран), “Танна” (Tanna, Австралія), “Тоні Ердманн” (Toni Erdmann, Німеччина).

Найкращий режисер і найкращі актори

У номінації “Найкращий режисер” змагатимуться Дені Вільньов (“Прибуття”), Мел Гібсон (“З міркувань совісті”), Деміен Шазелл (“Ла-Ла Ленд”), Кеннет Лонерган (“Манчестер біля моря”) та Баррі Дженкінс (“Місячне сяйво”).

На “Оскар” у номінації “Найкраща актриса” претендують Ізабель Юппер за роль у стрічці “Вона”, Рут Негга (“Лавінг”), Наталі Портман (“Джекі”), Емма Стоун (“Ла-Ла Ленд”) та Меріл Стріп (“Флоренс Фостер Дженкінс”).

Звання “Найкращого актора” можуть здобути Кейсі Аффлек за роль у “Манчестер біля моря”, Ендрю Гарфілд (“З міркувань совісті”), Раян Гослінг (“Ла-Ла Ленд”), Вігго Мортенсен (“Капітан Фантастик”) та Дензел Вашингтон (“Огорожі”).

На нагороду за найкращу роль другого плану серед жінок претендують Віола Девіс (“Огорожі”), Наомі Гарріс (“Місячне сяйво”), Ніколь Кідман (“Лев”), Октавія Спенсер (“Приховані фігури”) та Мішель Вільямс (“Манчестер біля моря”).

За звання найкращого актора другого плану конкурують Махершала Алі (“Місячне сяйво”), Джефф Бріджес (“Будь-якою ціною”), Лукас Хеджес (“Манчестер біля моря”), Дев Пател (“Лев”) та Майкл Шеннон (“Нічні тварини”).

89-та церемонія вручення премії “Оскар” відбудеться 26 лютого в Dolby Theatre в Голлівуді, Лос-Анджелес.

Джерело: www.dw.com