У ЛОДА формують Координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання

Львівська обласна державна адміністрація оголошує про формування складу Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання

До її складу запрошують представників громадських об’єднань, установ, організацій, підприємств, місцевих засобів масової інформації, а також діячів освіти, культури, науки, мистецтва, спорту.

Від кожного інституту громадянського суспільства може бути делеговано не більше як по одному представникові.

Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання при ЛОДА – це тимчасовий консультативно-дорадчий орган, який створюється для вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері національно-патріотичного виховання на території області.

Основними завданнями Координаційної ради є:

Сприяння:

здійсненню повноважень обласної державної адміністрації з питань національно-патріотичного виховання, зокрема в частині виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя;

співпраці обласної державної адміністрації з громадськими об’єднаннями з питань національно-патріотичного виховання;

провадженню інформаційно-просвітницької діяльності з національно-патріотичного виховання.

Участь у сприянні обласною державною адміністрацією роботі громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування, військово-патріотичних центрів, гуртків, клубів. Участь у проведенні моніторингу здійснення заходів з національно-патріотичного виховання.

Свої пропозиції до складу координаційної ради можуть подавати:

представники громадських об’єднань родин героїв Небесної Сотні;

представники громадських об’єднань ветеранів і учасників АТО, військово-патріотичних і військово-спортивних клубів та організацій;

представники місцевих засобів масової інформації, дитячих і молодіжних друкованих видань, які висвітлюють матеріали національно-патріотичного змісту;

представники громадських об’єднань, які популяризують українську мову, традиційу етнопедагогіку, сприяють поширенню інформації про злочини радянської тоталітарної системи, організовують заходи із вшанування борців за державну незалежність та територіальну цілісність України;

вчені, експерти, діячі освіти, науки, культури, мистецтва, спорту, представники підприємств, установ, організацій.

Пропозиції потрібно подавати у департамент внутрішньої та інформаційної політики, за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 454 або на електронну адресу molodpol@gmail.com до 3 лютого 2017 року.