У Києві СБУ припинила діяльність потужного наркоугруповання (ФОТО)

Співробітники Служби безпеки України припинили у Києві діяльність потужного наркоугруповання, учасники якого контрабандою ввозили кокаїн і психотропи з однієї з країн Євросоюзу

Правоохоронці встановили, що зловмисники замовляли наркотики та отримували їх поштовими відправленнями. «Товар» ділки реалізовували наркозалежним особам на територій столичного регіону. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Співробітники спецслужби затримали двох кур’єрів наркоугруповання у Подільському та Дніпровському районах столиці під час отримання посилок з кокаїном, таблетками психотропів МДМА та ЛСД. Згодом оперативники СБ України затримали у Києві чотирьох організаторів наркобізнесу, один з яких виявився громадянином Росії. Під час обшуків за їх місцем проживання правоохоронці вилучили ще партію кокаїну та ЛСД.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Всім учасникам наркоугруповання оголошено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.