У Червонограді через обвал породи травмувався шахтар

Небезпечна подія сталася 23 січня о 03:43. Як повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, до реанімаційного відділення Червоноградської центральної міської клінічної лікарні госпіталізували мешканця Червонограда 1984 року народження, працівника шахти «Степова» ДП «Львіввугілля». Травмування сталося внаслідок обвалу породи. Після надання необхідної медичної допомоги потерпілого перевели для подальшого лікування до травматологічного відділення. Причини події з’ясовують. Стан потерпілого на 06:00 24 січня – середньої важкості.