У центрі Львова під колесами мікроавтобуса загинув чоловік (додано фото, відео)

Як попередньо з’ясували правоохоронці, водій мікроавтобуса, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 24 січня, о 16.15, на оперативний номер 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Театральній внаслідок ДТП загинув пішохід, йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік помер.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини ДТП.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Тривають слідчі дії.

Як повідомляють у спільноті Варта-1 у Фейсбук, загиблий чоловік був паркувальником.