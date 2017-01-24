Сьогодні у «Світі кави» – відкриття виставки «кОльОровО»

Сьогодні, 24 січня, у кав’ярні «Світ кави», що на площі Катедральній, 6, відбудеться відкриття виставки «кОльОровО» львівської художниці Тетяни Гамрищак

Під час виставки буде представлено 16 робіт, створених в акварельній техніці. Виставка триватиме місяць – до 24 лютого.

«Коли на вулиці сніжить, а морозець щипає щоки, так і хочеться зайти в затишну кав’ярню, випити ароматної кави та пригоститись ласощами. З цією думкою я готувала цю виставку. Мені хотілось чогось теплого, солодкого, і водночас легкого та кольорового. Тому й назва виставки: «кОльОровО». Роботи, які я презентую, асоціюються мені з чимось веселим, мрійливим, запашним та квітучим», – прокоментувала Тетяна Гамрищак.

Довідка. Тетяна Гамрищак – львівська художниця, яка працює в акварельній та олійній техніці живопису. Виставка «Кольорово» – п’ята персональна виставка Тетяни Гамрищак. Роботи художниці є в приватних колекціях України, Австрії, Німеччини, Іспанії та Ісландії.