Шахраї видурили гроші у 81-річної мешканки Львівщини за старою схемою

Шахрай видурив у 81-річної мешканки міста Соснівка дев’ять тисяч гривень, шістсот доларів США та двадцять євро за «вирішення питання» її онука, який нібито вчинив правопорушення і був затриманий поліцейськими

22 січня у Червоноградський відділ поліції по допомогу звернувся 38-річний мешканець міста Соснівка. Чоловік повідомив, що у його 81-річної бабусі шахрай видурив значну суму грошей.

Як встановили правоохоронці, близько другої ночі до пенсіонерки на домашній телефон задзвонив невідомий чоловік, представився працівником поліції та повідомив, що її онук вчинив правопорушення і був затриманий поліцейськими. Щоб «вирішити питання» й онук міг уникнути відповідальності, бабуся має передати гроші чоловіку, котрий чекає її біля під’їзду. Жінка зібрала гроші, вийшла на вулицю та передала їх незнайомцю, який дійсно чекав.

За якийсь час онук повернувся додому, і пенсіонерка довідалась, що ніякого правопорушення він не скоював і поліцейські його не затримували. Зрозумівши, що бабусю ошукав шахрай, онук звернувся по допомогу до правоохоронців.

Відомості про цей факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.190 (шахрайство) КК України. Правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють особу зловмисника, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці вкотре попереджають громадян про необхідність бути обережними і, спілкуючись з незнайомцями, котрі пропонують вам «вирішити питання», дотримуватись таких правил: