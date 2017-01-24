Роман Софії Андрухович «Фелікс Австрія» екранізують

Компанія FILM.UA Group придбала права на екранізацію роману Софії Андрухович «Фелікс Австрія»

Про це інформує сайт «Видавництва Старого Лева», у якому 2014 року і вийшов роман. Розпочалися переговори з потенційними закордонними партнерами щодо копродукції. Продюсером стрічки на партнерських засадах стала Надія Зайончковська.

Роман «Фелікс Австрія» Софії Андрухович у 2014 році став переможцем всеукраїнської премії «Книга року ВВС», а також отримав особливу відзнаку «Форму видавців» у Львові та премію «ЛітАкцент року». Книга стала справжнім бестселером в Україні. У 2016 році в австрійському видавництві Residenz Verlag вийшов німецькомовний переклад роману, який отримав назву «Паперовий хлопчик» (Der Papierjunge). А влітку 2016 року книгу було видано у Польщі.

«Зараз йде активна робота над концепцією майбутньої екранізації, а також почалися переговори з потенційними партнерами поза Україною. Вже у лютому ми плануємо його представити в рамках European Film Market в Берліні. В першу чергу, ми ведемо пошук партнерів на тих територіях, де книга вже була видана – у Польщі, Німеччині, Австрії та Швейцарії. Роман описує Станіславів (нинішній Івано-Франківськ) під владою Австро-Угорської імперії – ми дуже мало знаємо про цей період і про побут людей в цій частині України, а насправді це надзвичайно цікавий етап, який необхідно показати, – зазначає продюсер картини Надія Зайончковська. – Читаючи роман, я в якийсь момент усвідомила, що читаю не тільки для задоволення, а підсвідомо створюю перелік причин, чому книгу варто екранізувати. Я досить довго виношувала цю ідею, виклала її на папері. Перша ж зустріч із Софією підтвердила, що наші думки збігаються з трактуванням багатьох аспектів книги і подальшої адаптації до екранної версії. Для мене був дуже важливим момент розуміння з автором, а з Софією ми відразу знайшли спільну мову».

Дія роману «Фелікс Австрія» розгортається у Станіславові (нинішньому Івано-Франківську) кінця ХІХ – початку ХХ століття. Звичайне місто на кресах «щасливої Австрії», в якому живуть, страждають, нероздільно закохуються, захоплюються наукою і шарлатанськими виступами всесвітньо знаних ілюзіоністів, розважаються на балах і карнавалах, ходять на шпацер і ховають таємниці у різьблених комодах. І на тлі епохи, яка для нащадків щораз більше обростатиме міфами про ідилічне життя, — долі двох жінок, що переплелися так тісно, як стовбури дерев – у нерозривному зв’язку, який не дає ні жити, ні дихати, ні залишитися, ні піти.

Нагороди та премії:

2014 — ЛітАкцент року («Фелікс Австрія») (Україна)

2014 — Книга року ВВС («Фелікс Австрія»)

2015 — Літературна премія імені Джозефа Конрада-Коженьовського (Польща – Україна)

2015 – премію Фонду Лесі та Петра Ковалевих (США) («Фелікс Австрія»)

2016 – Visegrad Eastern Partnership Literary Award («Фелікс Австрія») (Словаччина, Польща, Чехія, Угорщина)

Софія Андрухович народилась 1982 року в місті Івано-Франківськ що раніше було відоме як Станіславів. Є авторкою п’яти книжок прози: «Літо Мілени» (2002), «Старі люди» (2003), «Жінки їхніх чоловіків» (2005), «Сьомга» (2007) і «Фелікс Австрія» (2014), а також книжки для дітей «Сузір’я курки» (2015) і численних есеїв. Її твори перекладено англійською, польською, німецькою, чеською, сербською та іншими мовами. Софія Андрухович переклала книжки: «Європейка» Мануели Ґретковської, «Візит загону горлорізів» Дженіфер Іґен, «Новини пласкої землі» Ніка Дейвіса, «Примарний мир» Ґреґора Далласа, «Розмови з терористами» Пітера Тейлора, «Не відпускай мене» Кадзуо Ішіґуро. Була учасницею стипендіальних програм Homines Urbani у Кракові (2004), стипендіальної програми Міністра культури Польщі Gaude Polonia (2013, 2016), численних фестивалів, дискусій, книжкових виставок, конференцій в Україні та за її межами.