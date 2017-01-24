Prometheus відкрив реєстрацію на чотири нові курси

Українська освітня платформа Prometheus відкрила реєстрацію на чотири нові курси від провідних українських та міжнародних організацій.

Як повідомляють на своїй сторінці у Facebook організатори проекту, усі охочі зможуть обрати для себе і пройти курси за чотирма напрямками. Це «Публічні закупівлі для бізнесу» від Міністерства економічного розвитку та торгівлі, «Доступ до публічної інформації», створений за підтримки Ради Європи, курс «Як ефективно спланувати та провести діалог» від Офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні та курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі».

У рамках шеститижневого безкоштовного курсу «Публічні закупівлі для бізнесу» від Міністерства економічного розвитку та торгівлі та Проекту ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС» учасники дізнаються про все, що необхідно знати бізнесу, щоб почати успішно працювати на ринку публічних закупівель розміром в 300 мільярдів гривень.

Викладачами будуть українські та міжнародні провідні експерти в закупівлях, юристи, фахівці Міністерства економічного розвитку і торгівлі, проекту ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС», ГО «Громадський контроль».

Курс «Публічні закупівлі для бізнесу» від Міністерства економічного розвитку та торгівлі та Проекту ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС» розповість про все, що необхідно знати бізнесу, щоб почати успішно працювати на ринку публічних закупівель розміром в 300 мільярдів гривень – https://courses.prometheus.org.ua/…/course-v1:ProZorr…/about.

Яка зарплатня мера Вашого міста? Куди комунальне підприємство витрачає бюджетні кошти? Хто і на якій підставі вирубує парк для будівництва котеджного містечка? Як це може бути? Чому так відбувається? Чи мають вони право таке робити? Дізнайтеся, до кого і як звертатися за публічною інформацією і розберіться, у якому випадку розпорядник інформації має право відмовити, за допомогою курсу «Доступ до публічної інформації», що було створено за підтримки проекту Ради Європи в Україні «Зміцнення свободи медіа та створення системи Суспільного мовлення в Україні» – https://courses.prometheus.org.ua/…/course-v1:COE+PI1…/about.

Курс OSCE Project Co-ordinator in Ukraine «Як ефективно спланувати та провести діалог» буде цікавий та корисний тим, кому потрібно покращити майстерність ведення колективних обговорень або важливо зробити більш ефективною свою активну громадську діяльність. Водночас, матеріали курсу стануть у нагоді всім, хто втомився від звичайних суперечок, порожніх дебатів та дискусій та прагне до реальних змін у взаємодії з іншими – https://courses.prometheus.org.ua/…/O…/DIAL101/2017_T1/about.

Курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі» спрямований на поширення знань про інформаційні технології серед усіх нефахівців, які не мають базових навичок технічного спрямування, але прагнуть навчитись працювати в сучасному інформаційному середовищі. Ви дізнаєтесь про основні операційні системи, довідаєтесь про види веб-ресурсів та специфіку їх створення й використання, опануєте хмарні технології, інструментарій роботи із соціальними мережами та цифровий етикет. Викладачі курсу розкажуть, як правильно захистити себе від кіберзагроз і чому саме інформаційні технології керують сучасним світом – https://courses.prometheus.org.ua/…/course-v1:Prometh…/about.