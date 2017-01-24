Правоохоронці повернули 40-річній львів’янці викрадений ноутбук

Як з’ясували працівники Галицького відділу поліції, знайомий, прийшовши у гості, викрав у господині ноутбук вартістю вісімсот доларів США

У Галицький відділ поліції 23 січня по допомогу звернулася 40-річна львів’янка. Жінка, яка мешкає в одному з будинків по вулиці Тарнавського, повідомила, що з її квартири було викрадено ноутбук вартістю вісімсот доларів США.

Як з’ясували правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 34-річний знайомий заявниці, котрий того дня був у неї в гостях. Речові докази (зокрема викрадений ноутбук) поліцейські вилучили у зловмисника та повернули власниці.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї статті, – до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.