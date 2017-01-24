Понад 60 млн грн скерували на об’єкти соціальної сфери Городоччини торік 

Сьогодні, 24 січня, голова Городоцької райдержадміністрації Володимир Ременяк під час свого звіту перед громадою докладно розповів про капітальні інвестиції, вкладені в соціальну інфраструктуру району у 2016 році. Будівництво, реконструкція та капітальні ремонти на суму 60 млн 617 тис грн охопили 64 об’єкти соціальної сфери.

За словами голови РДА, серед найбільших об’єктів – добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок до існуючих корпусів Городоцької центральної районної лікарні. Освоєно 5 млн 560 тис грн, з них коштів ДФРР – 5 млн грн, коштів районного бюджету – 560 тис грн. У новому корпусі, який зможе обслуговувати більше 1700 пацієнтів на рік, розмістять неврологічне, кардіологічне, реанімаційне відділення, а також томограф. За 2016 рік вже провели земляні роботи, облаштували залізобетонні буронабивні палі, ростверк, побудували корпус та влаштовали дах, змонтували сходи та міжкімнатні перегородки, вставили вікна.

Ще один великий проект – будівництво народного дому “Просвіта” в с. Мшана. Освоєно 13 млн 204,4 тис грн, з них коштів ДФРР – 11 млн 735 тис грн, коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 285 тис грн, коштів бюджету розвитку обласного бюджету 1 млн 100 тис грн, з бюджету сільської ради – 84,4 тис грн. Двоповерховий народний дім на 250 посадкових місць забезпечить громаді Мшанської сільської ради можливість проводити культурно-масові заходи, урочисті зустрічі та виставки, а також функціонування гуртків для розвитку дитячої творчості.

Окрім того, у 2016 році також збудовано ДНЗ в смт Великий Любінь. Освоєно 4 млн 265,8 тис грн, з них коштів ДФРР – 2 млн 998 тис грн, субвенції з державного бюджету – 942 тис грн, коштів районного бюджету – 208,8 тис грн, коштів бюджету селищної ради – 117 тис грн. Проектна потужність ДНЗ – 150 дитячих місць.

Слід зазначити, що на ремонт доріг Городоцького району минулоріч спрямували 72 млн грн.