Помер ще один учасник конфлікту в Олевську – мешканець Львівщини

П’ятьом учасникам стрілянини в м. Олевську обрано міру запобіжного заходу

Нагадаємо, внаслідок конфлікту, який стався 16 січня в м. Олевську Житомирської області, вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району, двоє львів’ян і житель Київщини, який помер під час надання медичної допомоги. Як повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області, вчора, 23 січня, в реанімаційному відділенні Олевської лікарні помер ще один учасник конфлікту – 32-річний мешканець Львівщини.

Нині встановлено понад 30 осіб, які брали участь у конфлікті з обох сторін. Частина з них перебувають у розшуку. Триває проведення низки експертиз, у тому числі – молекулярно-генетичних. Розпочато відбір зразків ДНК у всіх учасників конфлікту.

П’ятьом учасникам стрілянини в м. Олевську обрано міру запобіжного заходу. Їм оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Чотирьом чоловікам обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ще один знаходиться під домашнім арештом.

«Відповідальність перед законом нестимуть усі причетні до завдання тяжких тілесних ушкоджень та вбивства, адже стрілянину вчинили обидві сторони, і поранення мають і місцеві жителі, і приїжджі», – зазначив начальник ГУ Національної поліції в Житомирській області В’ячеслав Печененко.

За словами очільника ГУНП, навіть після завершення розслідування у регіоні перебуватиме спецпідрозділ, який оперативно реагуватиме на виклики.