Поліцейські охорони затримали злодія, що сховався від них у шафу

Працівники наряду групи реагування Червоноградського міськвідділу Управління поліції охорони у Львівській області затримали спритника, який намагався викрасти майно з приватного будинку

На пульт централізованого спостереження поліції охорони Львівщини поступив сигнал «Тривога» з приватного будинку в Червонограді. Оператор пульта негайно скерувала на місце спрацювання групу затримання поліції охорони. Прибувши на місце, правоохоронці виявили зовнішні ознаки злому, було вибито нижню частину вхідних дверей. У будинку поліцейські виявили чоловіка, який намагався сховатися від них у шафі-купе.

Як з’ясували правоохоронці, затриманий – 26-річний мешканець Червонограда, якого вже притягували до кримінальної відповідальності.

За крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, передбачено позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Також затриманого перевіряють на причетність до вчинення інших, подібних злочинів.