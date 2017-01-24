Одну з вулиць Рясного обладнають «зеленими технологіями»

У Львові дають старт проекту «Зелений район», у рамках якого одну з вулиць мікрорайону «Рясне» обладнають «зеленими технологіями», використовуючи досвід німецького Фрайбурга. Згодом експеримент поширять і на весь район.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Наприкінці жовтня представники Львівської міської ради зустрілися з керівництвом міжнародного департаменту міської ради Фрайбурга, який є одним із найбільш енергоефективних та озеленених міст Німеччини. Саме тоді вперше виникла ідея проекту «Зелений район». У рамках його реалізації Львів буде застосовувати концепцію досвіду міста-партнера. Також буде обговорено тему адаптації до змін клімату. До проекту повинні бути залучені й мешканці району, громадські активісти та місцева влада.

«Ми беремо конкретну вулицю, а тоді залучаємо фахівців німецького міста Фрайбург, які приїдуть до Львова і будуть цю вулицю обстежувати. Зважаючи на ту увагу, яку сьогодні прикуто до району Рясне, ми вирішили обрати саме його для впровадження «зелених» технологій та енергозбереження. Упродовж 6-8 лютого будемо активно працювати з мешканцями Рясного та активістами, аби обрати ключові проекти, які можна там реалізувати. Ми говоримо про конкретні об’єкти, які є на території району, – школи, заклади дозвілля, житлові будинки, різні громадські простори», – розповідає заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко. Водночас, додає, що важливою складовою втілення проекту є максимальна співпраця з мешканцями мікрорайону та врахування їхніх побажань.

«Місто Фрайбург є нашим містом-партнером уже досить давно – впродовж 26 років. Воно, направду, є і має право вважатися «зеленою столицею» Німеччини. Це місто має найбільше досвіду у розробці та впровадженні енергозберігаючих технологій. Відтак, ми звернулися саме до цього нашого партнера і, коли вони нас підтримали, спільно подалися на фінансування до німецької організації Engagement Global у рамках пакету «Швидкий стартовий пакет допомоги Україні». Ми перемогли й отримали фінансування на роботу експертів у Львові. Йдеться про 49 тис. 552 євро.

Експерти, які розроблять цю концепцію, передбачають, що її можна буде наслідувати для інших районів Львова та інших міст по всій Україні», – зазначила начальник управління інформаційної політики та зовнішніх відносин ЛМР Тетяна Хабібрахманова.

Концепція, яку розроблять та реалізують на прикладі однієї вулиці, мають намір застосувати в майбутньому й у інших районах міста. Надалі планується створення концепції енергозберігаючого кварталу.