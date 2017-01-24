Найближчими днями на дорогах Львова та області буде слизько

Упродовж 25 – 27 січня на дорогах міста та області збережеться ожеледиця, повідомляє Львівський гідрометцентр

Водіїв закликають бути обережними під час руху, обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами. Максимально обережними просять бути і пішоходів.

Зокрема, завтра, 25 січня, у Львові очікується часом невеликий сніг та мокрий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 7 – 9° морозу, вдень 0 – 2° морозу.

26 січня синоптики прогнозують без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі 12 – 17° морозу, в горах 20 – 23° морозу; вдень 5 – 10° морозу.

27 січня буде малохмарно і без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 2 – 5 м/с. Температура повітря вночі 13 – 18° морозу, в горах 22 – 27° морозу; вдень 1 – 6° морозу.

28 – 29 січня – переважно без опадів. Температура повітря 28 січня вночі 11 – 16º морозу, в горах до 20º морозу; вдень від 3º морозу до 2° тепла; 29 січня вночі 5 – 10º морозу, в горах 13 – 15º морозу; вдень від 2º морозу до 3° тепла.