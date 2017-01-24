На вулиці Ніжинській перекрито рух транспорту

Перекритим рух транспорту на цій ділянці буде до 27 січня

ТзОВ «Галбудмережі» проводитиме роботи з приєднання до мереж водопостачання та каналізації на вул. Ніжинській,17. На час проведення цих робіт буде перекрито рух транспортних засобів на цьому відрізку дороги.

Про це повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради

Згідно з наказом департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, перекриття руху транспорту на вул. Ніжинській,17, дозволено до 20.00 27 січня.