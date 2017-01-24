На в’їзді в Київ частково перекрито 5 трас

Сьогодні, 24 січня, активісти організації «АвтоЕвроСила» частково обмежили рух (перекрито крайні ліві смуги) на в’їзді в Київ

Про це повідомляють Автомобільні дороги України

Люди постійного рухаються по пішохідних переходах на таких автодорогах держаного значення:

– М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі,

– М-03 Київ – Харків – Довжанський,

– М-05 Київ – Одеса, км 15 (смт. Чабани),

– М-06 Київ – Чоп,

– М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

Проїзд автотранспорту здійснюють відкритими смугами.

Для посилення заходів громадської безпеки спільно з підрозділами Національної поліції на в’їздах до м. Київ чергують пожежно-рятувальні підрозділи. Ситуація наразі контрольована. Про це повідомляє сайт МВС.

Від Головного управління ДСНС України у м. Києві задіяно 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 25 осіб підрозділів Київського гарнізону: у Бориспільському, Броварському, Житомирському, Одеському та Ковельському (Гостомельському) напрямках.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до водіїв з проханням враховувати ситуацію, що склалася, під час планування маршрутів руху.

Нагадаємо, про те, що сьогодні, 24 січня, ймовірне часткове блокування руху транспорту на в’їздах до Києва, вчора повідомили в управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національно поліції України.

Причина акції протесту – внесення змін до Митного кодексу щодо автомобілів на іноземній реєстрації.