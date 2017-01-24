На Львівщині затримали двох церковних злодіїв

Працівники групи реагування патрульної поліції Миколаївського відділення поліції затримали двох раніше судимих чоловіків, які намагались обікрасти церкву та викрали особисті речі з автомобіля священика

У селі Розвадів 23 січня близько другої години ночі працівники групи реагування Миколаївського відділу поліції спільно з оперативниками затримали двох зловмисників, котрі проникли у місцеву церкву, щоб скоїти крадіжку.

«Ми встановили особи зловмисників. Це місцеві мешканці віком 51 та 52 роки, раніше судимі за скоєння крадіжок. Перед тим, як вдертись у церкву, вони розбили вікно у автомобілі священика, запаркованому поблизу, та викрали з машини його особисті речі. Далі вони зламали вхідні двері у церкву, а коли ламали другі двері, їх затримали поліцейські. Зараз чоловіків затримали в порядку ст.209 КПК України, скоро суд визначить для них міру запобіжного заходу», – розповів начальник Миколаївського відділення поліції підполковник поліції Віталій Фецинець.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до скоєння інших злочинів, триває досудове розслідування.