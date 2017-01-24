На Львівщині внаслідок пожежі загинула 52-річна жінка

Трагедія сталася вчора, 23 січня. Як повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, о 06:15 надійшла інформація про пожежу в Червонограді. Займання сталося в приватному одноповерховому цегляному житловому будинку (власник – 1962 року народження) розміром 10 х 6 м. Під час гасіння пожежі виявилие тіло сестри власника будинку, 1964 року народження. Вогнем знищено дерев’яне перекриття на площі 29 м кв. і речі домашнього вжитку на площі 25 м кв. Пожежу локалізовано о 06:33, ліквідовано о 07:04 силами двох пожежних підрозділів від ГУ ДСНС України у Львівській області. Тіло загиблої доставили до моргу Червоноградської центральної міської клінічної лікарні. Причини події з’ясовують. Триває дослідча перевірка.