На Львівщині викрили злочинну групу, яка незаконно експортувала деревину за кордон

Як встановили працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з працівниками слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, зловмисники незаконно експортували у Республіку Польща понад сімсот кубометрів деревини дуба.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Двом мешканцям Львівщини та одному з Волині правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) КК України, ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) КК України та ч.2 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів) КК України.

Зловмисники спеціально придбали (перереєстрували право власності) товариство з обмеженою відповідальністю, а також незаконно, на підставі фіктивних документів щодо походження зрізаного лісу, одержали сертифікати про походження лісопродукції.

Понад 700 кубічних метрів деревини породи дуб (еквівалентно 12 вагонам з лісом), зловмисники експортували до Республіки Польща, а одержану на рахунки товариства валютну виручку розподілили між собою, ухилившись при цьому від сплати податків на суму більше ніж вісімсот тисяч гривень, що підтверджується висновком ДФС у Львівській області.