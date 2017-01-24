На Львівщині шахрай видурив у чоловіка 32 тисячі гривень

За словами потерпілого, йому зателефонував невідомий і представився працівником служби безпеки одного з банків.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Сколівський відділ поліції 22 січня за допомогою звернувся 38-річний мешканець одного з сіл району. Чоловік повідомив, що йому зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки одного з банків. Під час розмови заявник повідомив йому конфіденційну інформацію щодо своєї картки. Згодом з цієї картки зникли усі кошти – більше 32 тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеженням волі. Проводиться досудове розслідування.

Правоохоронці вкотре нагадують – ні за яких обставин нікому не повідомляйте персональних даних щодо банківських карток та рахунків! Банки володіють усією необхідною інформацією і телефонувати до вас у них немає потреби.

Якщо у вашій слухавці пролунало: «Я – співробітник банку, надайте мені персональні дані вашої картки» – відразу звертайтесь у найближчий відділ поліції.