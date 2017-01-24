На кордоні з Польщею затримали спорткар 2016 року випуску (фото)

У пункті пропуску «Шегині», що на українсько-польському кордоні, прикордонники затримали спортивний автомобіль 2016 року випуску

Учора під час оформлення транспортних засобів, що в’їжджали в Україну смугою руху «зелений коридор», прикордонники звернули увагу на автомобіль рідкісної марки з номерами німецької реєстрації. За кермом автомобіля «MPM Motors PS160» прямував мешканець Львова 1988 року народження.

У рамках запобігання переміщення через кордон викраденого автотранспорту прикордонники вирішили провести повну ідентифікацію та скерували автівку на додаткову перевірку. В ході ретельного огляду правоохоронці знайшли розбіжність між номером автомобіля, що зазначений у реєстраційних документах, та номером агрегату транспортного засобу. Водій автівки достовірно пояснити походження автомобіля не зміг, зазначив що переганяє її через кордон на замовлення інших осіб. Враховуючи ознаки можливої підробки номера кузова транспортного засобу, прикордонники повідомили про цей факт працівників Нацполіції України.

Після прибуття представників поліції задля проведення подальшої експертизи та ухвалення правового рішення автомобіль було вилучено.