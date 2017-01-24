На допрем’єрний показ фільму “Рідні” до Львова приїде режисер Віталій Манський

У неділю, 29 січня, о 19:00, у кінотеатрі Планета Кіно (ТЦ “Форум Львів”) відбудеться допрем’єрний показ документального фільму «Рідні» Віталія Манського.

Манський особисто представить найуспішніший документальний фільм про події останніх років в Україні. Режисер об’їхав країну, збираючи думки і погляди однієї великої родини, яку розділила інформаційна війна. Чимала частина фільму присвячена Львову.

На прем’єрі з глядачами також поспілкуються рідні Віталія Манського, які знімались у фільмі.

Віталій Манський народився у Львові. Навчався у ВДІКу. Автор більш ніж 30 фільмів, які показували на фестивалях у Каннах, Берліні, Роттердамі, Локарно та багатьох інших. Володар понад 100 нагород, серед яких «Срібний глобус» Карлових Вар, «Срібний голуб» Лейпцигського фестивалю, головні призи МКФ у Варшаві, Їглаві, Трієсті. Президент МКФ документального кіно «АРТДОКФЕСТ».

За сюжетом «Рідних», Манський вирушає до своїх родичів у Львів, Одесу, на Донбас та в Крим. Він досліджує стосунки, надії, думки таких різних, але рідних для нього людей. Крізь історію своєї родини режисер зображає новітню історію України.