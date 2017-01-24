Львівщина отримала понад 27 млн. грн. на виплату державної допомоги

Львівська область отримала черговий транш субвенції з державного бюджету

27,1 млн грн отримано на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.

Про це повідомили у департаменті фінансів Львівської ОДА.

Від початку року Львівщина отримала субвенцію на цю мету в сумі 300,6 млн грн, що більше, порівняно з відповідним періодом минулого року, на 44,9 млн грн або 17,6%.

За словами директора департаменту Олега Демківа, зазначені кошти в повному обсязі забезпечують виплату допомог одержувачам у січні цього року.