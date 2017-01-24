«Львівгаз» нагадує основні правила безпеки у зв’язку зі зростанням ризику отруєння чадним газом взимку

Від початку року на території Львівської області зафіксовано та підтверджено 13 випадків отруєння чадним газом

Причинами нещасних випадків під час використання газу в побуті стає недбальство та порушення правил користування газовими приладами. Небезпечним є самовільне втручання в газову мережу, відсутність тяги в димових та вентиляційних каналах, встановлення газових колонок у приміщенні ванної кімнати, використання газових приладів для обігріву приміщень, встановлення пластикових вікон без провітрювачів та електровентиляторів у вентиляційні канали. Останнє навіть може призвести до зворотної тяги.

«Усі ці дії споживачів є грубим порушенням правил безпеки під час користування газовими приладами, оскільки не забезпечується приплив повітря у приміщення, де працюють газові прилади», – зазначає директор технічний ПАТ «Львівгаз» Павло Сербан.

Особливо небезпечний чадний газ, котрий утворюється при горінні природного газу та іншого палива. Адже він не має ані кольору, ані запаху. Потрапляючи у кров, чадний газ сполучається з гемоглобіном та робить його нездатним розносити кисень організмом. Через це людина гине від задухи.

Відтак, ПАТ «Львівгаз» нагадує, що для збереження життя і здоров’я власного та своїх близьких, необхідно дотримуватись кількох простих правил:

при користуванні газовими приладами забезпечити доступ повітря в приміщення;

щоб уникнути обмерзання оголовків димоходів та скупчення чадного газу в приміщенні, мешканцям домоволодінь необхідно здійснювати огляд димових каналів не рідше одного разу на місяць у зимовий період;

за допомогою легкої смужки паперу до та під час користування газовими приладами перевіряти тягу в димових та вентиляційних каналах. Для цього прикласти смужку паперу до отвору димоходу. Якщо смужка залишиться нерухомою – тяга в димоході відсутня – газовими приладами користуватись заборонено;

звернутись в спеціалізовану організацію, яка має дозвіл для ремонту димових та вентиляційних каналів вашого домоволодіння.

не рідше одного разу на рік, перед початком опалювального сезону організувати перевірку технічного стану ДВК вашого домоволодіння.

Увага! В разі виявлення несправностей газового приладу або наявності запаху газу необхідно перекрити контрольний кран, вийти з приміщення та викликати аварійну газову службу за номером «104».