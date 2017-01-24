Гройсман обговорив із Синюткою ситуацію зі сміттям у Львові (відео)

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман за участі віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона у вівторок провів робочу зустріч із головою Львівської обласної державної адміністрації Олегом Синюткою щодо обговорення ситуації навколо утилізації твердих побутових відходів у Львові.

Глава уряду наголосив, що вирішення цієї проблеми належить до компетенції міської влади. У той же час уряд готовий надати усю необхідну підтримку, що дозволить урегулювати це питання, повідомляє прес-служба ЛОДА.

“Я вважаю, що Львів має бути чистим. Це є зона відповідальності міського голови особисто, а також міської ради. Але ми вже бачимо не один тиждень, місяць, а напевно, і рік, що системно проблема твердих побутових відходів у такому прекрасному місті як Львів не вирішується, – наголосив Володимир Гройсман, підкресливши: – Мешканці міста Львів не повинні страждати від безгосподарності і безпорадності міських чиновників”.

Глава уряду наголосив, що у міському бюджеті Львова у результаті фінансової децентралізації є достатні ресурси, необхідні для урегулювання проблеми. За його словами, у 2017 році бюджет розвитку міста складе 1 млрд 800 млн грн.

“З такими грішми не вирішувати проблему, я вважаю, є просто не припустимо”, – підкреслив Володимир Гройсман. Він згадав власний досвід міського голови щодо вирішення аналогічної проблеми у Вінниці. “Я мав точно таку проблему і вирішив її ще 7 років тому, і забув, що вона була”, – зазначив Володимир Гройсман. Він також наголосив, що в таких питаннях дуже важлива готовність і здатність міської влади вести діалог з мешканцями сусідніх громад.

У свою чергу голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка зауважив, що ключовим питанням в такій загрозливій ситуації є допомога мешканцям Львова. “На превеликий жаль, я не бачу від міської влади бачення щодо стратегії поводження з твердими побутовими відходами, – зауважив він. – Сьогодні ключове питання – це допомогти 700 тисячам мешканцям Львова, які ні в чому не винні і не можуть стати заручниками безгосподарності міської влади”.

За результатами зустрічі прем’єр-міністр доручив голові Львівської обласної державної адміністрації провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій, під час якої знайти рішення щодо забезпечення покращення ситуації.

“Я хочу вас запевнити, що будь-яке рішення, яке потрібне для того, щоб допомогти вирішити цю проблему на рівні Уряду, буде прийняте швидко і негайно”, – підкреслив він.