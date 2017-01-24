Депутатки Львівської міськради просять правоохоронців забезпечити порядок під час роботи у  сесійній залі

Зрив засідань сесій Львівської міської ради та тиск на депутатів під час ухвалення рішень стали частим явищем вже протягом півроку. Аби припинити загрозу фізичного насилля та забезпечити нормальну працю на користь міста, жінки-депутати різних фракцій звертаються до громади міста та правоохоронних органів.

Про це йдеться на сайті ЛМР.

Близько 30% депутатського корпусу Львівської міської ради становлять жінки. Практично кожної сесії вони наражаються на небезпеку, «прориваючись» на робочі місця через молодиків спортивної зовнішності.

«Сьогодні доводиться визнати, що ті часи, коли засідання у Львівській міській раді проводились у спокійній атмосфері, схоже, минули. Так, у сесійній залі часто було гаряче, не обходилось без суперечок, гострих дискусій, інколи емоційного протистояння, не раз було доволі складно переконати громаду у правильності тих чи інших рішень, що приймались депутатами. Та ті речі, що відбуваються впродовж останніх засідань, мають характер відвертого злочинного тиску на позицію Львівської міської ради», – йдеться у зверненні депутатів.

За словами жіночої частини депутатського корпусу, захоплення сесійної зали невідомими особами, молодиками спортивної зовнішності швидше виглядають на штурм, аніж на бажання бути обізнаними та брати участь в ухваленні рішень, що забезпечують функціонування та розвиток міста.

«Нас, як жінок-депутатів, турбує неможливість ухвалювати рішення та брати участь у вирішенні питань міста. А нас, як матерів, в тому числі і немовлят, хвилюють питання елементарної безпеки. Зривання засідання та блокування роботи ради щоразу переростають у спробу фізично завадити роботі депутатів та загрозу насилля», – зазначають депутати.

Відтак, жінки-депутати усіх фракцій публічно звертаються до поліції, Служби безпеки та прокуратури з проханням відреагувати та забезпечити безпеку містян.