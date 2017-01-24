Де відпочити на українську зарплату
Де відпочити на українську зарплатуабо Які недорогі країни варто відвідати
Уляна Куйдич, 24 січня 2017
Кожного разу, коли наша національна валюта знову починає дешевшати, десь гірко плаче український мандрівник. За кордоном уже давно складно калькулювати ціни у гривні, краще прив’язуватися до долара чи євро, щоправда, навіть у Львові цінники вже не дуже відповідають рівню зарплат. Відчуття – це така дивна річ, яка рідко корелюється із вмістом гаманця, а більше залежать від стереотипів і інших «тарганів» у мозку. Але коли об’єктивно твого місячного заробітку заледве вистачає на оплату кількох ночей у «бюджетному» швейцарському готелі, то краще пошукати країни з гуманнішими цінами. Про них ми зараз і розкажемо.
Болгарія
Але узбережжя займає лише невелику частину Болгарії, а сама вона значно різноманітніша: тут і красиві та колоритні міста, і високі гори з гірськолижними курортами, і мальовничі озера.
Що подивитися: болгарську столицю Софію мандрівники зазвичай оминають, а даремно –– місто цілком приємне й цікаве. В одному місті сусідують православні собори та мусульманські мечеті, які залишились у спадок від Османської імперії, античні руїни Римської імперії тощо.
Пам’ятник на горі Бузлуджа. В англомовному інтернеті його називають не інакше, як пам’ятником НЛО. Насправді це – монумент болгарської комуністичної партії. Як це часто буває в комуністичних партійних діячів, мало вийти щось вражаюче і монументальне, а вийшло занадто пафосно й дивакувато. Величезна будівля, що справді нагадує літаючу тарілку, розташувалася на однойменній горі висотою 1441 метр і зараз повністю покинута.
Велико Тирново. У центральній Болгарії збереглося багато міст з цікавою архітектурою, одне з них Велико Тирново. Місто відоме як стара столиця і зараз приваблює мандрівників своїм незвичним розташуванням – будинки буквально стоять на стінах каньйону. Також варто звернути увагу на Пловдив – одне з найстаріших міст у світі.
Як добратися зі Львова: прямих наземних варіантів транспорту зі столиці Галичини нема. Укрзалізниця мала намір відновити залізничне сполучення між Україною та Болгарією, але наразі поїзд Київ – Софія не курсує. З України пряме автобусне сполучення є з Одеси, квиток коштує приблизно 1500 грн, у дорозі – більше доби. Тому найпростіший варіант – це власним автомобілем. Інша опція – їхати через Румунію, у такий спосіб можна влаштувати цікаву балканську мандрівку. У Софію з Будапешта літає угорський лоукост WizzAir, квитки в один бік можна «зловити» по 15 євро.
Середні ціни. Болгарська столиця Софія часто займає перші місця у рейтингах найдешевших європейських столиць. Двомісний номер у готелі в центрі коштує близько 20 євро, поза межами центру – ще дешевше.
Поїсти в ресторані можна за 4 євро, а випити каву (чи пиво) – менше ніж за євро, пляшка води в супермаркеті – менше, ніж пів’євро.
Румунія
Румунські замки асоціюються насамперед з міфілогізованим графом Дракулою, але й без нього є що подивитися. Що зручно українцям – все найцікавіше в Румунії зосереджено ближче до півночі, тобто – близько до України. Столиця Бухарест не займає чільного місця у туристичних путівниках, але на поїздку вихідного дня місто цілком заслуговує – хоча би для того, щоб прогулятися шумними вулицями центру й оцінити ще один монумент соцарту – будівлю парламенту. Кажуть, щоб її обійти, потрібно щонайменше 40 хвилин. В один короткий шматок тексту неможливо вмістити все, навіть найцікавіше, що є в Румунії, особисто мені дуже імпонує трансильванське місто Сібіу.
Як добратися. Найдешевше зі Львова їхати через закарпатське Солотвино, куди можна доїхати поїздом, який в народі носить горду назву «ковбойський», а далі – через піший перехід. Останній навіть віддалено не нагадує той атракціон з виживання, який твориться у Шегинях: якихось 20 хвилин – і ви вже в румунському Сігеті Мармаріцей.
Ціни. Румунія видається трохи дорожчою, ніж Болгарія, але ціни все одно не захмарні. Двомісний номер у бюджетному готелі/гостелі коштує близько 20 євро за добу. Поїсти в ресторані коштуватиме від 5 євро, кава та пиво коштують близько двох, пляшка води в супермаркеті – пів’євро.
Грузія
Місця, які варто відвідати в Грузії, можна перераховувати безконечно: це і давні печерні міста, і сучасна архітектура, і старі фортеці, й високогірні селища, каньйони, високі гори, Аджарія, Сванетія, Кахетія, Імеретія… Кожен регіон має, що запропонувати для повноцінної кількатижневої мандрівки. А що особливо приємно – ціни в Грузії не набагато вищі, ніж в Україні.
Як добратися. Раніше «воротами» в Грузію для українців був Кутаїсі, але WizzAir закрив туди рейси з Києва. Втім ті, хто має шенген, можуть літати тими ж угорцями з польських міст, наприклад, квитки з Катовіце можна «зловити» від 20 євро в один бік.
А з відкриттям нового поїзда зі Львова до Перемишля добирання до Польщі стало ще простішим. Зі Львова також бувають непогані ціни на авіаперельоти, наприклад, квитки до столиці Грузії можна знайти за 100 євро в обидва боки.
Ціни. Кімнату в бюджетному гестгаусі можна зняти і за 10 євро на добу за двох. Поїсти в недорогому ресторані можна за 2-3 євро, пива чи кави випити менше, ніж за євро, а пляшка води в магазині – близько 0,3 євро.
Албанія
Ще одна балканська країна, яка радує око мальовничими пейзажами, а гаманець – невисокими цінами, але чомусь мало популярна серед українських мандрівників. Тут є своя «Ривьєра», свої «Альпи» – Динарські гори і навіть власні «Мальдіви» – Ксаміль. Ще один приємний плюс для українців – безвізовий режим, але, з огляду на невеликий вибір бюджетних авіаперельотів, може знадобитися віза для транзиту по землі.
Як добратися. Зі Львова до столиці Албанції Тірани літає турецький лоукост «Пегасус», але ціни на ці рейси не дуже низькі – близько 100 доларів в один бік. Також регулярне авіасполучення між Львовом та Тіраною мають «Австрійські авіалінії», але ціни у них ще вищі – близько 300 дол. в обидва боки.
За наявності шенгену витрати на дорогу можна суттєво зменшити: так квитки на літак з Будапешта до Тірани можна купити за 30 євро в один бік. А заодно і відвідати перлину на Дунаї – на щастя, Угорщина теж відносно не дорога країна.
Ціни. Двомісний номер у столиці Албанії можна знайти за 15 євро на добу. Страва в недорогому ресторані обійдеться приблизно 4 євро, а пиво чи кава – близько одного євро. Пляшка води в магазині коштує 0,4 євро.
Єгипет
Так путівку на тижневий тур зі Львова останнім часом можна було купити за 150 доларів. Окрім турів, подешевшали і послуги на місці, наприклад, дайвінг чи екскурсії. Але питання безпеки залишається відкритим. Ніхто, звичайно, не зможе спрогнозувати, де станеться наступний теракт, але така вже особливість людської психології, що потенційно небезпечні місця хочеться оминати.
Азія
Країни Південно-Східної Азії, особливо такі, як Індія, Непал чи Шрі-Ланка і справді недорогі. Разом з тим, Азія, як і будь-яка інша частина світу, неоднорідна. І тут є дуже дорогі країни, такі як Сингапур. Та й навіть дешеві, за європейськими мірками, В’єтнам чи Таїланд все одно дорожчі від України. Тим не менше, кілька тижнів тут можна провести доволі бюджетно. Але є одне але – дорогі авіаперельоти, які можуть становити більше ніж половину бюджету всієї подорожі. Втім з України в той бік уже літає кілька лоукостів і купити квитки до 300 доларів, хоч і не дуже легко, але не така вже й дивина.