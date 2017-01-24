Де відпочити на українську зарплату

Але узбережжя займає лише невелику частину Болгарії, а сама вона значно різноманітніша: тут і красиві та колоритні міста, і високі гори з гірськолижними курортами, і мальовничі озера.

Що подивитися: болгарську столицю Софію мандрівники зазвичай оминають, а даремно –– місто цілком приємне й цікаве. В одному місті сусідують православні собори та мусульманські мечеті, які залишились у спадок від Османської імперії, античні руїни Римської імперії тощо.

Пам’ятник на горі Бузлуджа. В англомовному інтернеті його називають не інакше, як пам’ятником НЛО. Насправді це – монумент болгарської комуністичної партії. Як це часто буває в комуністичних партійних діячів, мало вийти щось вражаюче і монументальне, а вийшло занадто пафосно й дивакувато. Величезна будівля, що справді нагадує літаючу тарілку, розташувалася на однойменній горі висотою 1441 метр і зараз повністю покинута.

Велико Тирново. У центральній Болгарії збереглося багато міст з цікавою архітектурою, одне з них Велико Тирново. Місто відоме як стара столиця і зараз приваблює мандрівників своїм незвичним розташуванням – будинки буквально стоять на стінах каньйону. Також варто звернути увагу на Пловдив – одне з найстаріших міст у світі.

Як добратися зі Львова: прямих наземних варіантів транспорту зі столиці Галичини нема. Укрзалізниця мала намір відновити залізничне сполучення між Україною та Болгарією, але наразі поїзд Київ – Софія не курсує. З України пряме автобусне сполучення є з Одеси, квиток коштує приблизно 1500 грн, у дорозі – більше доби. Тому найпростіший варіант – це власним автомобілем. Інша опція – їхати через Румунію, у такий спосіб можна влаштувати цікаву балканську мандрівку. У Софію з Будапешта літає угорський лоукост WizzAir, квитки в один бік можна «зловити» по 15 євро.

Середні ціни. Болгарська столиця Софія часто займає перші місця у рейтингах найдешевших європейських столиць. Двомісний номер у готелі в центрі коштує близько 20 євро, поза межами центру – ще дешевше.

Поїсти в ресторані можна за 4 євро, а випити каву (чи пиво) – менше ніж за євро, пляшка води в супермаркеті – менше, ніж пів’євро.

Румунія