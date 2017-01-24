«Бадер Україна» запрошує на роботу мешканців Львівщини

Німецька компанія «Бадер Україна», яка є визнаним лідером у виготовленні шкіряних автомобільних салонів, запрошує на роботу мешканців Львівської області

Окрім хорошої зарплати, інвестор також пропонує можливість кар’єрного росту й комфортні умови праці.

Нагадаємо, в листопаді 2016 р. ТзОВ «Бадер Україна» відкрило на Львівщині (с. Кожичі Яворівського району) вже другий завод, що дозволило створити 1 500 нових робочих місць. І вже цього року компанія планує реалізувати черговий інвестиційний проект на території області та забезпечити роботою ще понад тисячу осіб.

«Сьогодні на новому заводі вже працює понад 1 400 осіб і в майбутньому ми надалі плануємо нарощувати потужність та набирати нових працівників, – розповідає директор «Бадер Україна» Андрій Павлунь. – Для наших працівників ми забезпечуємо доїзд до місця праці та зворотно, стабільну індексацію заробітної плати та європейські умови праці».

За словами керівника «Бадер Україна», середня зарплата на підприємстві становить близько 7 000 гривень. Найбільше компанія потребує швачок, проте також готова взяти і людей без відповідних навиків і досвіду. Для цього поблизу Львова функціонує спеціальний тренінговий центр, де практично за два тижні можна опанувати новий фах і почати працювати на серійному виробництві.

Зазначимо, що всіх охочих працевлаштуватись на завод «Бадер Україна» просять звертатись у відділ кадрів, за адресою: с. Кожичі, вул. Дорошенка, 2, тел: 073 204 55 14, 097 201 20 40.

Довідка. ТзОВ «Бадер Україна» є філією німецької компанії «БАДЕР ГмбХ» – одного з провідних світових виробників автомобільної шкіри преміум-сегменту. Зазначимо, що основний вид діяльності українського підрозділу є виробництво шкіряних елементів та пошиття шкіряних сидінь для автомобілів марки «АУДІ» та «БМВ».

З часу заснування «Бадер Україна» інвестовано понад 25 мільйонів євро та загалом створено більше 3400 робочих місць.