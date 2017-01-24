18-річну дівчину підозрюють у крадіжці продуктів із супермаркету на понад півтисячі гривень

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області

У Старосамбірське відділення поліції 23 січня звернулася співробітниця одного із супермаркетів міста. Жінка повідомила, що з торгової зали було викрадено продукти харчування на суму понад п’ятсот гривень.

Правоохоронці з’ясували, що до скоєння злочину може бути причетною 18-річна мешканка Турківського району, яка навчається в одному з ліцеїв Старосамбірщини.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарарння, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавленням волі. Триває досудове розслідування.