Завтра можуть частково перекрити в’їзд автотранспорту до Києва

24 січня ймовірне часткове блокування руху транспорту на в’їздах до Києва

Про це повідомили в управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національно поліції України.

«У зв’язку з можливими акціями на підтримку врегулювання транзиту і тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, з 7 годин ранку 24 січня можливе часткове зайняття учасниками цих заходів проїзної частини на в’їздах до Києва», – зазначено в повідомленні.

Національна поліція просить громадян дотримуватися законодавства України, а водіїв – ураховувати цю інформацію під час планування маршрутів руху.

Як зазначає сайт 112.ua, раніше в соцмережах з’явилася інформація про акції протесту на всіх в’їздах до Києва, заплановані на сьому ранку 24 січня. Ініціатори акцій заявляли, що мають намір палити шини під час проведення заходів.