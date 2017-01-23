Ярмарок перед ЛОДА вирішили зробити традиційним

Від 23 грудня до 22 січня у сквері перед Львівською облдержадміністрацією працював різдвяний ярмарок фермерської продукції «Добрі традиції Галичини»

На офіційному його закритті, яке відбулося у неділю, 22 січня, перший заступник голови облдержадміністрації Ростислав Замлинський запропонував зробити ярмарок традиційним. Про це повідомили в департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації.

За словами директора департаменту Наталії Хмиз, учасниками ярмарку були сільськогосподарські підприємства, підприємства харчової промисловості, фермерські господарства, кооперативи, виробники органічної продукції, суб’єкти малого та мікропідприємства Львівщини. «22 учасники представили різноманітну продукцію: хлібобулочні та кондитерські вироби, молочну та м’ясну продукцію, борошно, рибу, олію, крупи, шампіньйони, продукцію бджільництва, фіточаї, органічну продукцію та багато іншого», – розповіла вона.

Важливо, що ярмарок отримав схвальні відгуки учасників, оскільки він є чудовою нагодою для виробників презентувати споживачам свою продукцію.

Протягом місяця різдвяний настрій гостям забезпечували виступи вертепів та колядування творчих колективів із Жовківського, Перемишлянського, Кам’янко-Бузького, Городоцького, Буського, Миколаївського, Стрийського, Радехівського районів.

Окрім цього, відвідувачі ярмарку мали можливість скуштувати українські традиційні страви: вареники, куліш, бограч, пампухи, млинці, ковбаски власного виробництва, печиво.

Нагадаємо, «Добрі традиції Галичини» організовували департамент агропромислового розвитку та департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації для популяризації та підтримки місцевих виробників і творчого потенціалу області.