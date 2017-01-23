Хто має право на соціальні стипендії для студентів

Докладна інформація про те, хто і в яких розмірах зможе отримувати соціальні стипендії

З 1 січня 2017 року уряд виплачуватиме соціальні стипендії таким категоріям студентів/курсантів:

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

шахтарям, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки;

особам, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами І або ІІ групи;

особам, які визнані учасниками бойових дій та їхнім дітям;

дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів;

дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту;

дітям, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО).

Умови отримання соціальної стипендії

Право на соціальні стипендії мають право студенти або курсанти, які:

не отримують академічних стипендій;

не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків);

не перебувають в академічній відпустці;

мають довідку про взяття на облік як ВПО.

Розмір соціальної стипендії

Студенти можуть отримати соціальну стипендію в розмірі від 750 до 2000 грн. Розмір стипендії залежить від рівня акредитації навчального закладу та додаткового статусу вразливості.

Де і як оформити виплату соціальної стипендії

Для того, щоб отримати соціальну стипендію, студент/курсант повинен:

звернутися до вищого навчального закладу за місцем навчання із заявою у довільній формі, в якій має міститися така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові;

число, місяць, рік народження;

зареєстроване та фактичне місце проживання;

підстава для отримання соціальної стипендії (внутрішньо переміщені особи як підставу вказують «переміщення з Криму або зони АТО внаслідок тимчасової окупації/збройного конфлікту на Сході України та наявність статусу ВПО»).

до заяви додати такий пакет документів ( копії):

паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження дитини;

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

студентський квиток;

довідка про взяття на облік як ВПО;

за наявності – документ, що підтверджує статус вразливості (наприклад, підтвердження інвалідності, статусу дитини-сироти тощо).

Далі вищий навчальний заклад формує особову справу студента-заявника та передає протягом 10 робочих днів її завірену копію до органу соцзахисту за місцем знаходження даного ВНЗ.

Уповноважений орган соцзахисту отримує справу і протягом 5 робочих днів формує персональну особову картку студента-заявника та вносить отриману інформацію про до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Коли почнеться нарахування соціальної стипендії

Студентам/курсантам ВНЗ, які звернуться за соціальною стипендією у період з січня по березень 2017 року, нарахують усі стипендії починаючи з 1 січня 2017 року. Якщо звернутися після березня 2017 року, то стипендію нараховуватимуть з місяця звернення. Наприклад, якщо звернетесь у квітні 2017 року, то стипендію вам будуть нараховувати, починаючи з квітня. При цьому ви не отримаєте стипендії з січня по березень.

Як довго можна отримувати соціальну стипендію

Соціальна стипендія виділяється студентам/курсантам до закінчення ними навчання у відповідному вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.