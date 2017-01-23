Вокальний секстет ManSound запрошує львів’ян на святковий концерт

Концерт відбудеться 25 січня, о 19.00, у Концертному залі ім. С. Людкевича

Коли вони виходять на сцену, зал затамовує подих в очікуванні. Шестеро вокалістів. Жодного інструменту. Тільки голос у всій його глибині та красі. Тільки акапельне виконання та майстерність, напрацьована роками гастролей по світу. Захопливі, харизматичні й талановиті, вони вже підкорили світову джазову сцену. І 25 січня будуть у Львові, щоби дати незабутній святковий концерт на сцені філармонії.

Вокальний секстет ManSound запрошує особисто Вас разом відчути неповторну атмосферу свята, наповнену ароматом хвої і мандаринів, солодким очікуванням дива, добрими і справжніми, знайомими з дитинства різдвяними мелодіями.

Вже багато років ці виступи проходять з незмінними аншлагами. Чому? А де ще люди можуть отримати таку дозу оптимізму, духовного піднесення, радості і задоволення від прекрасної музики, виконаної шістьма чоловічими голосами без жодного інструменту. Для того щоб глядачі яскравіше відчули атмосферу святкових днів, змогли відійти від буденності, доторкнутися до вокальної музики, до чарівного світу Різдва, ManSound приготували різдвяні мелодії з різних куточків землі: від Jingle Bells до Щедрика.

Секстет, який був заснований у 1994 році, вже тоді презентував у країнах СНГ щось нове й нетипове для колишнього Союзу. Акапельне виконання у стилі джаз не залишилося непоміченим – за роки творчості колектив відвідав понад 70 фестивалів у всьому світі та здобув плеяду нагород як найкраща вокальна формація. Сім альбомів гурту здобували номінації в рамках “акапельного Оскара” – Contemporary A Capella Recording Awards. У 2006 ManSound презентували власний варіант гімну України. В 2011 – презентували Україну в Європарламенті під час підготовки до ЄВРО-2012. А в 2009 навіть витіснили з п’єдесталу Елвіса Преслі: компанія Coca-Cola запросила секстет записати пісню для традиційного різдвяного ролика, який транслюватимуть в Україні. В той час, як всюди у світі цей ролик супроводжувала пісня легендарного Елвіса.

Свіжий погляд на музику, неповторний стиль й талановите поєднання джазу та українських пісень в акапельному виконанні – ManSound з легкістю підкорює публіку в США, Європі, та Азії, збираючи повні зали та зриваючи бурхливі овації. Надзвичайний проект для поціновувачів вишуканого стилю, щирості й енергетики – 25 січня у Львові. Не пропустіть!

Виконавці:

MANSOUND: Юрій Роменський – тенор, Вілен Кільченко – тенор, Сергій Харченко – тенор, Володимир Сухін – тенор, Михайло Вандаловський – баритон, Рубен Толмачов – бас.