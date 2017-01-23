Упродовж двох днів частина львів’ян отримуватиме воду за графіком 

24 січня, з 9.00 водопостачання частини міста Львова здійснюватиметься з пониженим тиском води через планові роботи із заміни запірної арматури на насосній станції «Миколаїв».

Про це повідомили в у ЛМКП «Львівводоканал».

Зокрема, перебої з водопостачанням відчуватимуть такі райони міста:

– Франківський;

– Сихівський район, обмежений вулицями Стрийська, Максимовича, Броньова, Гашека, Скорини, Демнянська, Боднарська, Хуторівка, Чукаріна, Хоткевича, Ч.Калини, №35-77, №36-62, Довженка, Козловського, Манастирського, Зубрівська;

– житловий масив «Новий Львів»;

– центральна частина міста;

– Залізничний район, обмежений вулицями С.Бандери, Городоцька, №2-110, №3-125, Листопадового Чину.

«Для виконання ремонтних робіт нам доведеться тимчасово зупинити найбільший водозабір у Стрию, а водопостачання міста будемо здійснювати з водозбірників. Відтак воду подаватимемо за графіком з 18.00 до 20.00 год 24 січня, та з 6.00 до 8.00 – 25 січня, у інші години доби водопостачання здійснюватиметься з пониженим тиском. Налагодження стабільного водопостачання очікується з 25 січня з 18.00 год», – повідомив головний інженер Анатолій Шимоняк.

ЛМКП «Львівводоканал» просить створити необхідний запас води та вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.