﻿Уночі у Раві-Руській згоріли дві іномарки

Під час пожеж ніхто з людей не постраждав

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Львівській області.

23 січня, о 02:20, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Рава-Руська, на вул. В. Великого, 73 є, в автомобілі «Volkswagen Passat B5». На місце події негайно вирушило пожежно-рятувальне відділення ДПРП-48 м. Рава-Руська. За 5 хвилин вогнеборці прибули на місце пожежі. На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив автівку. Пожежу локалізовано о 02:29, ліквідовано о 02:33. Вогнем знищено автомобіль.

Завдяки професійним та злагодженим діям вогнеборців вдалося запобігти перекиданню та поширенню вогню на поруч розташований житловий будинок.

Цієї ж ночі, о 02:35, надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі «Peugeot» в м. Рава-Руська, на вул. Залізничній, 11. За лічені хвилини на місце події прибули вогнеборці ДПРП-48 м. Рава-Руська.

Завдяки професійним та злагодженим діям вогнеборців вдалося запобігти поширенню вогню та врятувати 2 житлових будинки. Пожежу локалізовано о 02:47 та повністю ліквідовано о 02:50. Вогонь знищив автомобіль.

Причини виникнення займання та обставини події встановлюють правоохоронці.