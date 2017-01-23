У Жовківському районі унаслідок ДТП загинув 34-річний пасажир буса

Водійка транспортного засобу з тілесними ушкодженнями була доставлена до районної лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

До Жовківського відділення поліції 21 січня, о 01.20, надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася на автодорозі Львів – Рава-Руська. Правоохоронці встановили, що 38-річна місцева мешканка, водійка автомобіля «Опель-Мовано», не впоралася із керуванням, машина з’їхала у кювет і перекинулась.

Пасажир мікроавтобуса, 34-річний житель району, від отриманих травм помер на місці події. Водійка госпіталізована до районної лікарні з діагнозом: мозкова кома, закрита черепно-мозкова травма, забій грудної клітки.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.