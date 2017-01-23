У щойно відновленому басейні у Дрогобичі вже тренують дітей

Одразу після відкриття відновленого великого плавального басейну ДЮСШ ім. І. Боберського у Дрогобичі у ньому розпочалися тренування для дітей

Як розповіла тренер із плавання Наталія Станович, у басейні займатимуться діти від 6 років і до закінчення навчання у школі.

«Ми вчимо дітей плавати кролем, батерфляєм, брасом – усіма стилями», – каже вона.

«Діти отримали всі необхідні умови для занять – великий басейн, нові душові і роздягальні, кабінки з фенами», – додав заступник директора з навчально-спортивної роботи ДЮСШ ім. І. Боберського Микола Кулинич.

За словами міського голови Дрогобича Тараса Кучми, ще донедавна у місті не працював жоден басейн. І хоча реконструкція басейну ДЮСШ була запланована ще у 2008 році, утім за 6 років для його відновлення не було зроблено нічого. Навіть улітку 2016-го це була руїна, порожня чаша.

«Головне було дати поштовх, – розповів один із ініціаторів реконструкції басейну, депутат Львівської облради з фракції «Народний контроль» Андрій Ковч. – Це зробили обласні депутати, які пролобіювали надання 3 млн грн з Держфонду регіонального розвитку. Водночас народний депутат Богдан Матківський через звернення в Кабмін добився державної субвенції – 7,5 млн грн. Мер Дрогобича контролював хід робіт, проведення тендеру. У результаті, підрядник навіть зекономив близько мільйона гривень».

Головним аргументом на отримання коштів з держбюджету стала економічна доцільність проекту. Зокрема, використання у басейні нових альтернативних методів обігріву

«Такі обʼєкти дорого утримувати. Але за рахунок ефективних теплових насосів місто буде сплачувати комунальних платежів на 70-90% менше. Встановлена система є повноцінною альтернативою газу. Басейн обігріватиметься від тепла землі», – розповів народний депутат групи «Народний контроль» у ВРУ Богдан Матківський.

Реконструкція басейну тривала лише чотири місяці.

«Це справді велика подія для Дрогобича І я пишаюся, що ми за кілька місяців зробили те, чого за роки не могли добитися інші», – наголосив мер Дрогобича Тарас Кучма.