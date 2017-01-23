У прикордонній зоні на Львівщині затримали двох озброєних чоловіків (фото)

Двох громадян України зі зброєю виявили сьогодні вночі неподалік кордону прикордонники Львівського загону.

Про це повідомляє прес-служба Львівського прикордонного загону.

Прикордонний наряд відділу «Павовичі» за допомогою тепловізора затримав автомобіль високої прохідності марки «Нісан» та двох чоловіків які при собі мали рушницю «Алтай» без дозвільних документів та 5 набоїв до неї.

За порушення прикордонного режиму за ст. 202 КУпАП на порушників складено адмінпротокол та накладено стягнення. Також проінформовано працівників Національної поліції. Крім того, повідомлено у відповідні органи про притягнення цих громадян до відповідальності за ст. 85 та 191 КУпАП.

Фото: прес-служба Львівського прикордонного загону