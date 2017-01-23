У Львові затримали озброєного постояльця хостелу

Чоловік, озброєний пістолетом, самовільно оселився в одному із міських хостелів, і ліг спати, не реагуючи на зауваження персоналу

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

До Галицького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у хостелі перебуває невідомий чоловік, який має при собі зброю. Патрульна поліція виявила зловмисника, який спав у ліжку. На поясі у нього була кобура з предметом, ззовні схожим на пістолет Макарова.

Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, встановила особу зловмисника. Ним виявився 39-річний житель Рівненської області. У чоловіка вилучено пістолет, в якому знаходився магазин з газовим балоном. Зброю скеровано на експертне дослідження.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.