22 січня, у День Соборності України, у Львові вшанували борців за незалежність та суверенність України

Зокрема, на Личакові керівництво міста та області, громадськість поклали квіти та запалили лампадки до могил українських воїнів. Опісля відбулась екуменічна панахида. Долучились до заходів міський голова Львова Андрій Садовий, секретар ради Анатолій Забарило, заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Представники громадських організацій та влади, студентська молодь поклали квіти і запалили лампадки до могил Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького, учасника АТО Віктора Гурняка, Держсекретаря військових справ ЗУНР Дмитра Вітовського, коменданта Січових Стрільців Михайла Галущинського, керівника і засновника «ПЛАСТу» Олександра Тисовського, воїна УГА Северина Левицького, Президента Національної Ради ЗУНР Євгена Петрушевича. Також – до могил воїнів АТО та Меморіалу воїнам Української Галицької Армії.

Опісля на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища відбулась екуменічна панахида за всіма, хто віддав життя у боротьбі за незалежність України.